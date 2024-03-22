الجريدة الرسمية تنشر قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وجاء في الجريدة مادة أولى يحدد سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش.

مادة ثانية- يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

مادة ثالثة- يحدد سعر اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

مادة رابعة- يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1000 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

مادة خامسة يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:-

1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.

1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة تموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.

1000 قرش لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.