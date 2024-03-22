سعر جديد لرغيف الخبز السياحي والفينو.. ومصدر بالتموين: تعليمات مشددة لمراقبة المخابز

كتب- محمد سامي:

قال مصدر مطلع في وزارة التموين، إن تعليمات مشددة صدرت من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن مراقبة عمل المخابز بعد زيادة سعر السولار وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الحكومة تكلفة الزيادة بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار والغاز وتقدم رغيف الخبز المدعم.

من جانبه، قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إنه من المتوقع زيادة سعر رغيف العيش السياحي والفينو، خلال الأيام المقبلة.

وتوقع "غراب"، في تصريحات لمصراوي زيادة ما بين ٢٥ قرشًا إلى ٥٠ قرشًا لرغيف العيش، ونسبة أخرى إلى رغيف الفينو.

وتابع: "سنجتمع خلال ساعات لحسم نسبة الزيادة، وألا يتحمل المواطن فرق سعر كبير بعد الزيادة".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه للحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.