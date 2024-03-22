عاجل.. زيادة أسعار البنزين والسولار

كتب- محمد صلاح

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة ، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت اللجنة ايضا زيادة أسعار السولار جنيها و٧٥ قرش لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات بالإضافة لزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من ارض المستودع المستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيها.