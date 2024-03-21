مايا مرسي : تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية

كتبت - نور العمروسي:

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية.

وأعربت مايا في كلمتها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم الخميس، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، عن خالص شكرها للرئيس السيسي ..قائلة "إن الدنيا لن تغلبكم سيادة الرئيس أبدا ولديك قلب يعاهد الله، مصر محروسة برئيس اختار طريق الإنسانية وامتلك القلوب وإرادة سياسية وثقة في قدرة المرأة المصرية التي هي رمز للقوة والصبر والعزيمة وكلمات الرئيس السيسي ستبقى للتاريخ لا تسقط أمة حافظت سيادتها على صوت ضميرها الوطني"

وأضافت "أنه على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة التمكين، ليشهد هذا العقد على 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة و26 قانونا وتعديلا تشريعيا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج ، و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة" .

وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك مطالبات بالمساواة والتمكين ودستور عادل وتفعيل حق المرأة الدستوري، ووصولها إلى كافة المناصب دون تمييز وحصة في المجالس النيابية وتعزيز قدراتها القيادية .

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه خلال هذا العقد تم وضع أسس قوية لكافة المطالبات حتى صار تمكين المرأة جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولا لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفة أن معدل الشمول المالي للمرأة وصل إلى 244% بحجم استفادة أكثر من مليوني سيدة من التدقيق المالي وريادة الأعمال و الادخار والإقراض الرقمي في المشروع الرقمي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن حجم الإقراض للمستفيدات من بنك مصر وصل إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعامل بين الحسابات إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد.

وأضافت أن حجم إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات وصل إلى أكثر من نصف مليون منتج ، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف فرصة تدريب إنتاجي ، مشيرة إلى أن بعض المنتجات المصرية باتت تعرض في المتحف المصري الكبير.

وأكدت مايا مرسي أن المطبخ المصري قدم أكثر من نصف مليون وجبة إطعام في قرى "حياة كريمة" خلال شهر رمضان الكريم حتى الآن ، موضحة أنه تم أيضا الانتهاء من نموذج تجريبي لابتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات "التلي شندويل" بمحافظة سوهاج، مشيرة إلى أن المجلس يدرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية في سيناء وسيوة.

وأشارت إلى أنه تأهيل وتدريب 26 جهة سياحية لمشاركة المرأة في سوق العمل ومبادئ تمكينها وبناء قدرات الطلاب والطالبات في 6 كليات سياحة وفنادق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث التزمت 100 شركة بمبادئ تمكين المرأة و 30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إننا بدأنا نجني ثمار الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي وأنه تم الوصول إلى 8 آلاف فتاة في برنامج "نورة" ووصل برنامج "دوي" إلى 270 ألف فتاة، وجلسات حوار الأجيال بين الأسر إلى 620 ألف مستفيد ومستفيدة و140 ألف فتاة حصلت على شهادة التعلم الرقمي.

وأوضحت أن هناك سعيا لإنتاج مسلسل "نورة" للأسرة المصرية في شهر رمضان الكريم ، مؤكدة أن ما تم تحقيقه خلال العقد الأخير من إنجازات تحققه أمم وشعوب في عقود طويلة.

وطالبت مايا مرسي بمزيد من المناصب الوزارية للمرأة وزيادة مستويات التمكين الاقتصادي لها في سوق العمل واستكمال حزمة تشريعات منصفة للمرأة بقوانين الأحوال الشخصية والعمل والحماية من الإيذاء البدني داخل الأسرة.

واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة لنساء غزة قائلة "ستظل المحروسة أرض الوطن واحة الغريب وأرض المحتاج ..واليوم نقول لنساء وأطفال غزة إن الجبر الإلهي إذا تأخر لا يأتي عاديا أبدا بل يأتي مزلزلا قالبا موازين الظالمين منتصرا للحق والعدل والإنسانية".