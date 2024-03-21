برلمانية: المرأة المصرية في قلب وعقل القيادة السياسية

كتب- نشأت علي:

أعربت النائبة ريهام عفيفي عن تقديرها الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع المرأة المصرية على قائمة اهتماماته ولا يترك مناسبة إلا ويشيد بها وبدورها ويقدرها تقديرا عظيما فقد أطلق عليها عظيمات مصر.

وقالت "عفيفي" في بيان لها أن المرأة المصرية في عيدها هي القوة الدافعة والمؤثرة في صمود البيت المصري وهو يواجه التحديات الصعبة علي كل المستويات سواء وقواتنا المسلحة برجالها يواجهون الإرهاب ويسقط منهم الزوج والأبن والأخ في ميدان الشرف فتصبر وتحتسب ولا تبخل علي وطنها بكل غال ونفيس أو وهي تواجه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد فتتحول المرأة المصرية إلى وزير مالية مجتهد يدبر شئون البيت ويدير دفته بمهارة وصبر .

وثمنت البرلمانية، قرارات وتوجيهات الرئيس اليوم في الاحتفال بعيد الأم بإنشاء متحف يحوي تراث المرأة المصرية علة مر العصور تخليدًا لدورها المستمر في تماسك الوطن وعطائها المستمر الذي لا يتوقف لاستقرار الأسرة المصرية والوطن بشكل عام.

وأكدت أن توجيه الرئيس بتوفير وتسهيل التمويل بضمانات بسيطة وميسرة لتستطيع المرأة المصرية عمل مشروعات صغيرة تعينها على الحياة هو إضافة جديدة لمكتسبات المرأة المصرية وتمكين اقتصادي لها إلى جانب التمكين السياسي والاجتماعي.

وأشارت "عفيفي" إلى أن التزام الرئيس جاء في كلامه واضحا لا يقبل التأويل عندما قال: أكدت التزامنا بعزيز مكانة المرأة التي تمثل السند والعطاء لهذا الوطن.