هل توجد نية لتمديد فترة الأوكازيون لوقت إضافي؟.. التموين توضح

كتب- حسن مرسي:

قال أحمد أبوالفضل، وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، إن الوزارة لا تحدد نسب التنزيلات التي يقررها البائعون للمشاركة في الأوكازيون، مؤكدًا على أن القرار يقع على عاتق التجار بكامل حريتهم دون تدخل من الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بمراقبة تلك النسب لضمان أنها ليست مضللة وأن الأسعار المعلن عنها لا تشهد زيادة.

خلال مكالمة هاتفية مع قناة صدى البلد، ذكر المسؤول أن هناك مجموعة من الشروط الواجبة التي يجب على التجار الالتزام بها فيما يتعلق بأسعار السلع.

كما لفت أبوالفضل النظر إلى أن فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2024، التي أقرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تختتم اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه لا توجد نية لتمديد فترة الأوكازيون لوقت إضافي.