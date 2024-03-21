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BBC

برلماني يطالب بتأجيل أي زيادات في أسعار الأدوية

05:03 م الخميس 21 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بتأجيل إجراء أي زيادات جديدة في أسعار الأدوية في الوقت الحالي.

وأشار "زين الدين"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مطالبات شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية سارعت في خطوات رفع أسعار عدد من الأدوية المتداولة في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر يجب التأني في تنفيذه حتى لا نضع أعباءً مالية جديدة على المواطنين في هذه الفترة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مختلف أنواع السلع، وزيادة أسعار الأدوية، بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى حدود غير مسبوقة، وسط غياب الرقابة على الأسواق.

وقال محمد زين الدين: بعد قرار الحكومة بالتعويم لم تنخفض الأسعار، رغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وتوفيره في البنوك.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التأني في اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار الأدوية، أو غيرها من السلع، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي لكل الأجهزة المختلفة.

وطالب بضرورة ضبط سوق الدواء، لا سيما وأن هناك بعض الصيدليات في ظل غياب الرقابة تبيع بعض الأصناف بأسعار غير المدونة بالمخالفة للتشغيلة الخاصة بكل نوع من الأدوية.

مجلس النواب أسعار الأدوية النائب محمد زين الدين

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