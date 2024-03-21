إعلان

BBC

فيديو إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الغذائية على غزة.. القوات الجوية تواصل جهودها

04:49 م الخميس 21 مارس 2024

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

واصلت القوات الجوية المصرية، تنفيذ الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة على مدار يومي (20-21) مارس الحالي.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، استمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز c130 القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، بالتزامن مع فتح معبر رفح البري
لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود والمساعي المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة.

القوات الجوية المصرية غزة المساعدات الغذائية مطار العريش

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
2000 جنيه للإردب.. التموين: بدء موسم توريد القمح المحلي 15 أبريل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* السيسي يخصص 3 مليار دولار لاستيراد السلع إذا لم تتراجع الأسعار ويلتزم القطاع الخاص
* "الهاكرز طلبوا 5 ملايين دولار".. تفاصيل اختراق صيدليات العزبي (خاص)
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب