فيديو إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الغذائية على غزة.. القوات الجوية تواصل جهودها

كتب- محمد سامي:

واصلت القوات الجوية المصرية، تنفيذ الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة على مدار يومي (20-21) مارس الحالي.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، استمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز c130 القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، بالتزامن مع فتح معبر رفح البري

لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود والمساعي المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة.