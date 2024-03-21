عمرى ما هقول كلام كدا.. السيسي: بطمنكم الأمور بتحسسن وهتتحسن

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية: "أحب أطمنكم بالنسبة للموقف الداخلي، بفضل الله سبحانه وتعالى، وعمرى ما هقولكم كلام كدا، احنا في وضع أحسن كتير والأمور بتحسسن وهتتحسن علشان نتجاوز الأزمة دى".

وتابع الرئيس: ربنا سبحانه وتعالي يساعد اللى بيساعد نفسه، والحمد لله رب العالمين أحسن ومستمرين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بدراسة المشاركة فى ضبط الأسواق من خلال طرح السلع في الأسواق.

يذكر أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.