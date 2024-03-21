السيسي: إنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة حتى لا تكون "لايصة"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله تعالى طلب احترام وتقدير المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك أيضًا.

وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، روحوا محكمة زنانيرى بتاع الأحوال الشخصية، وشوفوا مين اللى شايلة الشيلة؟، وبتكلم على اللى عنده مشكلة، طيب اللى معندوش مشكلة يبقا ألف بركة، ولو عندنا إنصاف في شخصيتنا ميبقاش في تركيبة شخصية الإنسان بإنه لا يبالي ولا يقدر، ويقول: احمدي ربنا إن أنا اتجوزتك.

وتابع السيسي: مش شايف دي رجولة مننا لكن الناس الأفاضل الطيبيين على دماغي، وبنتنا واختنا متبقاش لايصة أبدا واحنا موجودين منبقاش رجالة".

وأوضح الرئيس، أنه عندما تحدث عن صندوق الأسرة والمرأة المعيلة، كان حريصا على عدم ترك المرأة "لايصة"، وزوجها ساب البيت ومشي لأي سبب.

وتابع: الرجولة بالإنسانية والسعة والصبر ولها حق علينا، ولكل سيدة وفتاة وكل سيدة كبيرة في السن، كل عام وأنتم طيبين وادعولنا وبنشكركم.

وطالب السيسي، باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.

يذكر أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.