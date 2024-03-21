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BBC

غلاء الأسعار.. السيسي موجهًا مدبولي: هاتوا سلع علشان نعمل توازن في السوق

02:55 م الخميس 21 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بدراسة المشاركة فى ضبط الأسواق من خلال طرح السلع في الأسواق.

وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، يادكتور مصطفي الناس اللى بتشتغل في القطاع الخاص فيما يخص السلع، من قبل مني لما قالوا اقتصاد حر كان الهدف إننا ندي الفرصة للكل والحكومة تراجعت عن هذا الدور، وطبعًا بدون شك بعترف أن الفترة اللى فاتت صعبة، وتجاوزنا الفترة دى وفيه استقرار.

وتابع الرئيس: عندما نواجه الاحتكار والمؤسسات المعنية، خشوا وهاتوا سلع بـ 2 أو 3 مليار علشان نعمل توازن فى السوق، ومش هقدر أقول ولا هشكك في ذمم حد ولا في ضمائر حد ولا وطنية حد".

وطالب السيسي، باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.

يذكر أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ضبط الأسواق استيراد سلع احتفالية يوم المرأة المصرية

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