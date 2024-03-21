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BBC

السيسي: الرجولة على المرأة مش بالصوت العالي ولازم نكون أكثر تنازلًا

02:45 م الخميس 21 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الرجولة فى التعامل داخل الأسرة بالإنسانية والسعة والصبر، وكل السيدات اللى قابلتهم ناس طيبة وأفاضل.

وتابع "السيسي"، نخلي بالنا ونكون أكثر كرمًا وتسامحًا وودًا وتنازلًا، والله الرجولة مش بالصوت العالي خالص.

وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، الرجولة بالإنسانية والسعة والصبر ولها حق علينا، ولكل سيدة وفتاة وكل سيدة كبيرة في السن، كل عام وأنتم طيبين وادعولنا وبنشكركم.

وطالب السيسي، باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.

يذكر أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى الصوت العالي الرجولة

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