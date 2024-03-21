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السبت.. وزير التجارة والصناعة في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل

02:44 م الخميس 21 مارس 2024

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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كتب- عمر صبري:
تنظم جامعة النيل الأهلية، صالون " النيل " المنبثق عن الجامعة، والذي يستضيف المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، في حوار مفتوح مع الطلاب حول اهم ملفات الصناعة وآليات ربطها بالتعليم والحديث عن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وذلك يوم السبت القادم الموافق 23 مارس الجاري الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة بالشيخ زايد.

كما يتطرق حديث وزير التجارة والصناعة، مع عمداء الكليات وطلاب الجامعة ورؤساء المراكز البحثية، إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية في هذا الشأن، وأهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وخريطة دعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة.

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة طلاب جامعة النيل جامعة النيل الأهلية

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