السيسي يخصص 10 مليارات لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن- تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على حديث الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: يادكتورة متسبيش مكانك لغاية ما تاخدي حقك، أه طبعًا خدي حقك الأول، مش كدا، ما هو لو نزلتي الدكتور مصطفى مش هيدفع خلاص، والدكتور مصطفى دلوقتي قدام الناس ميقدرش يقول لأ.

وأضاف "السيسي"، خلال حضوره احتفالية تكريم المرأة المصرية بمركز المنارة، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: مش كدا يادكتور مصطفى؟ طب كام بقى للأسرة وكبار السن؟ "طب حد يلحق الدكتور، ومعيط موجود بقى؟ براحتك بقى".

ورد الدكتور مصطفى مدبولي على الرئيس السيسي: تحت أمر حضرتك يافندم، وبقترح لحضرتك يكون 5 مليار لصندوق تأمين الأسرة، واللي حضرتك تأمر بيه، ليرد بعدها الرئيس السيسي: لأي صندوق فيهم؟ أنت عامل حسابك على واحد بس صح".

وردت وزيرة التضامن الاجتماعي: فيه صندوق تاني بس ممكن ناخد للاتنين، وأعقب ردها الرئيس السيسي: لا هناخد لدا ولدا، - يقصد كبار السن وصندوق تنمية الأسرة.

وتابع "السيسي": الفكرة إن الدكتور مصطفى هو المشرف على الصناديق دي، وكل اللي هنقدر نجيبه للصناديق دي هنكون حريصين نحافظ على الأصول، وكل ما هتدخل موارد أكتر من الإيرادات كل ما الرقم هيزيد وهنقدر نقدم خدمات أفضل، بس حافظوا على أصول الصندوق سواء للأسرة أو كبار السن تفضل تزيد، ووالله كنت عايز أكتر من كدا، وعلى كل حاجة علشان منضغطش على الدكتور، هنخليها 5 مليار و 5 مليار، وكل سنة وأنتم طيبين.