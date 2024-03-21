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BBC

بث مباشر.. السيسي والسيدة قرينته يشهدان حفل تكريم المرأة المصرية

12:02 م الخميس 21 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى، إلى مقر حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة.

ويشهد الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الحفل؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للحفل عبر الرابط التالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي السيدة انتصار السيسى حفل تكريم المرأة المصرية الأم المثالية مركز المنارة

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