بث مباشر.. السيسي والسيدة قرينته يشهدان حفل تكريم المرأة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى، إلى مقر حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة.

ويشهد الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الحفل؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للحفل عبر الرابط التالي: