وزيرة الهجرة: تقديم خدمات طبية بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجا

كتب - مصراوي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني موريس، أستاذ جراحات المناظير و الاورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، لبحث التعاون في تقديم الخدمات الطبية في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في نحو 14 محافظة مختلفة.

من جانبها، وزيرة الهجرة، بالدكتور هاني موريس، وشكرته على مبادرته واستعداده للتعاون مع وزارة الهجرة، في تقديم الخدمات الطبية في القرى الأكثر احتياجا، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من منطلق توفير حياة أفضل لمواطنينا في هذه المناطق وإعطائهم أمل في حياة افضل، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

وأعرب الدكتور هاني موريس عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كما أبدى استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لعلاج أهلنا في القرى الأكثر احتياجا، وأيضاً من خلال جولات الوزارة الخارجية في الدول الأكثر فقرا في أفريقيا، للتأكد على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم هذه الخدمات الإنسانية للتعريف بدور مصر الريادي وقدرتها على مساندة أشقائها.

وأشار إلى سابق تعاونه مع مؤسسة "مصر بلا مرض" وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي والقيام بعدد من العمليات الجراحية المعقدة في دولة جنوب السودان.