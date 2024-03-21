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BBC

ذكرى استرداد طابا.. مفيد شهاب: "كامب ديفيد" كادت أن تفشل بسبب هذا الأمر

12:05 ص الخميس 21 مارس 2024

الدكتور مفيد شهاب

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا،تهديدات إسرائيل بشأن استمرارية اتفاقية السلام بسبب قبول التحكيم الدولي بشأن طابا ورأس النقب.

وفي حواره مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، قال شهاب: "لو استمرت إسرائيل في رفض التحكيم، كان من الممكن انهيار العلاقات وعودة الحرب."

وأضاف أن مصر لم تكن لتتخلى عن طابا تحت أي ظرف، وأكد أن الرئيس الراحل مبارك كلفه بدراسة ملف طابا بعناية فائقة، وأكد لمبارك أن موقف مصر قوي في حال التحكيم الدولي.

وأوضح أن هناك اعتبارات للجوء إلى محكمة العدل الدولية بسبب تعنت إسرائيل في الانسحاب من طابا ورأس النقب، لكن إسرائيل رفضت هذا الخيار.

وأشار إلى أن المستندات التي استلمها من الرئيس مبارك تثبت مصرية طابا قبل قيام دولة إسرائيل، مؤكدًا أن الحدود المصرية معروفة ولا تقبل التشكيك.

وأكد شهاب أن المفاوضات حول طابا ورأس النقب جرت بين القاهرة وتل أبيب، وأن إسرائيل في مرحلة معينة أعلنت انسحابها من المفاوضات، وهو ما تناولته الصحف المصرية في ذلك الوقت.

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