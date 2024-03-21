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BBC

رياح الخماسين وانتشار هذه الأمراض.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة - فيديو

12:03 ص الخميس 21 مارس 2024
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
  • عرض 11 صورة
    رياح الخماسين
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأربعاء 20 مارس 2024، هو أول أيام فصل الربيع؛ بعد انتهاء الشتاء، موضحة أنه خلال النصف الأول من فصل الربيع تشهد البلاد تقلبات في حالة الطقس.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أنه ما زال هناك اختلافا كبيرا في درجات الحرارة بين الليل والنهار، ليصل الفارق بين 10 و15 نقطة، مع توقعات بحدوث انخفاضات جوية قد تسبب حدوث أمطار خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت شاكر، نشوب رياح الخماسين الترابية خلال الفترة المقبلة، مع انتشار الأمراض في الربيع خاصة أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر والعين، ناصحة المواطنين بـ ضرورة متابعة نشرات الأرصاد الجوية والاحتفاظ بـ كمامة ونظارة في حالة العواصف الترابية.

وأشارت إلى أن الأسبوع الجاري يشهد تحسن في حالة الجو مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مضيفة أن اليوم العالمي للأرصاد الجوية يكون 23 مارس 2024.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية قائلة: " لسه بدري جدا " نستمر باللبس الشتوي لمدة شهر على الأقل.

وناشدت بضرورة التزام الأطفال وكبار السن بالملابس الثقيلة، منعا من حدوث أمراض مع الإكثار من المشروبات الدافئة، موضحة أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري.

رياح الخماسين مركز الاستشعار عن بعد الأرصاد الجوية تقلبات جوية رياح الخماسين الترابية انتشار الأمراض في الربيع

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