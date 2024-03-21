إعلان

BBC

"ما فيش حاجة اسمها كلية قمة".. استشاري طب نفسي يوجه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية - فيديو

08:00 ص الخميس 21 مارس 2024

طلاب الثانوية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد عبدالناصر:

رفض الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، ترسيخ فكرة ما يسمى بكليات القمة في تنسيق الجامعات، مشيرا إلى أن هذا يسبب ضغطا كبيرا على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور وليد هندي، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه علميا لا يوجد ما يسمى بكليات القمة، قائلا:"في وزراء ما دخلوش كليات قمة وكانوا في خدمة اجتماعية وتجارة، مفيش حاجة اسمها كلية قمة، في شيء اسمه الاجتهاد وتحقيق الطموح".

ونصح الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أولياء الأمور بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن الجروبات الخاصة بالأمهات أحد العوامل التي تسبب ضغطا كبيرا على الطلاب أثناء الدراسة وأيضا الامتحانات.

طلاب الثانوية استشاري طب نفسي الدكتور وليد هندي كليات القمة تنسيق الجامعات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني: مصر رسخت مفاهيم حقوق الإنسان في أفضل صورها بمراكز الإصلاح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي
* رياح الخماسين وانتشار هذه الأمراض.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة - فيديو
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب