"ما فيش حاجة اسمها كلية قمة".. استشاري طب نفسي يوجه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية - فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

رفض الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، ترسيخ فكرة ما يسمى بكليات القمة في تنسيق الجامعات، مشيرا إلى أن هذا يسبب ضغطا كبيرا على الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور وليد هندي، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه علميا لا يوجد ما يسمى بكليات القمة، قائلا:"في وزراء ما دخلوش كليات قمة وكانوا في خدمة اجتماعية وتجارة، مفيش حاجة اسمها كلية قمة، في شيء اسمه الاجتهاد وتحقيق الطموح".

ونصح الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أولياء الأمور بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن الجروبات الخاصة بالأمهات أحد العوامل التي تسبب ضغطا كبيرا على الطلاب أثناء الدراسة وأيضا الامتحانات.