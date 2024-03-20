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ذكرى استرداد طابا.. مفيد شهاب يروي كواليس استرجاع الأرض عبر التحكيم الدولي

11:51 م الأربعاء 20 مارس 2024

مفيد شهاب

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كتبت -داليا الظنيني:

شرح الدكتور مفيد شهاب، العضو في اللجنة القومية لاسترداد طابا، كواليس استرجاع الأرض المصرية عبر التحكيم الدولي، في الذكرى الخامسة والثلاثين لاستعادة طابا,

خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر قناة صدى البلد، أعرب شهاب عن قيمة هذه المناسبة العزيزة التي تُجسد تحقيق العدالة والحق لمصر، وهو انتصار يستحق الاحتفال به.

أوكد أهمية توعية الشباب المصري بتفاصيل هذه المعركة القانونية الدولية والعوامل التي أسهمت في استرداد طابا، مشيرًا إلى أن النصر العسكري في أكتوبر 1973 كان اللبنة الأولى لتحقيق النصر القانوني لاحقًا.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية بذلت جهودًا جبارة في إعادة بناء قدراتها بين عامي 1967 و1973، مؤكدًا على الدور الحاسم الذي لعبته في تحقيق النصر وتجاوز تحدي الخط الدفاعي الإسرائيلي المعروف بخط بارليف.

وأضاف أن النصر العسكري دفع إسرائيل لإدراك عدم قدرتها على المساس بالسيادة المصرية مرة أخرى، مما أجبرها على التفاوض والسعي لاستعادة السلام مع مصر بعد الهزيمة.

وذكر أن الهزيمة العسكرية لإسرائيل في 1973 أدت إلى بدء مفاوضات السلام التي استغرقت سنوات وتوجت بإعلان مبادئ كامب ديفيد في 1978.

ونبّه شهاب إلى أن هذا الإعلان يشكل اتفاقية ملزمة تحدد الإطار العام دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، مُشيرًا إلى دور الولايات المتحدة في دعوة الطرفين للمفاوضات التي جرت عقب الانتصار في أكتوبر.

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مفيد شهاب ذكرى استرداد طابا استرجاع الأرض عبر التحكيم الدولي برنامج على مسئوليتي

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