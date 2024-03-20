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BBC

مفيد شهاب يستعرض تفاصيل اتفاقية السلام ومراوغات إسرائيل للاحتفاظ بـ "طابا"

11:51 م الأربعاء 20 مارس 2024

الدكتور مفيد شهاب

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن اتفاقية كامب ديفيد أفضت إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية بالكامل واعتراف مصر بإسرائيل كدولة، فضلاً عن تأسيس علاقات دبلوماسية واقتصادية بين البلدين.

في تصريحاته خلال برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، أكد شهاب أن الاتفاقية الموقعة في 26 مارس 1979 حددت خطوات الانسحاب الإسرائيلي عبر ثلاث مراحل حتى عام 1982.

شهاب أشار إلى أنه تم تأسيس لجنة مشتركة بين مصر وإسرائيل للإشراف على الانسحاب، مؤكدًا أن إسرائيل نفذت المرحلتين الأولى والثانية بدون عقبات.

وتطرق عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أيضًا إلى محاولات إسرائيل المراوغة قبل تاريخ 25 أبريل 1982 للاحتفاظ بمواقع معينة في الأراضي المصرية، خاصةً طابا التي تعد نقطة حدودية حيوية ورأس النقب بسبب أهميتها الاستراتيجية.

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الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا اتفاقية كامب ديفيد أفضت إلى انسحاب إسرائيل مراوغات إسرائيل للاحتفاظ بطابا انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية

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