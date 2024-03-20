"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 110 ألف طن قمح روماني وبلغاري

القاهرة - أ ش أ:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 110 ألف طن قمح بلغاري وروماني.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ، موضحة أن الكمية تتضمن 50 ألف طن قمح بلغاري و60 ألف طن روماني