أسد التجمع.. المديرة السابقة لحديقة الحيوان تكشف ثمن الشبل وتكاليف التربية

كتب_عمرو صالح:

كشفت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة سابقا، عن ثمن شبل الأسد وتكاليف تربيته بداية من فترة الرضاعة وحتى مرحلة النضج.

يأتي ذلك، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، فيديو يظهر أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، مما أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وقالت مها صابر خلال تصريحاتها لمصراوي إن أسعار شبل الأسد الصغير تتراوح ما بين ١٧٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه بحد أقصى، حسب حالة جسمه و حجم أعضائه خلال المرحلة الأولى من عمره، موضحة أن الشبل خلال الأشهر الأولى من حياته تكون وجبته الغذائية الوحيدة اللبن وقد تكون قطعة لحم صغيرة في بعض الأحيان.

وتابعت مدير حديقة الحيوان سابقا: وبمجرد أن تنتهي مرحلة الرضاعة يتم تغذيته بشكل طبيعي على اللحوم حيث يتناول خلال اليوم الواحد ما يقرب من ٨ كيلو لحم ذلك الأمر الذي كان يدفعنا كمسؤولين عن حديقة الحيوان لإتباع برامج من شأنها أن تمنع ولادة الأسود بالحديقة لتكلفة تربيتها الباهظة.

وكشفت أن سعر شبل الأسد الصغير أغلى بكثير من سعر الأسد الكبير.

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