حدث في 8 ساعات| انطلاق قوافل "تحيا مصر" لغزة.. وتحرك بشأن إصابات الملاعب بعد واقعة "أحمد رفعت"

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، عقد مركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف، سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة الخاصة بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية والإسعافية في مجال إصابات الملاعب، بعد إصابة اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"غرفة السياحة": انخفاض أسعار رحلات عمرة "شوال"

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار رحلات عمرة آخر شوال الاقتصادية تتراوح من 28 ألف جنيه لـ32 ألف جنيه، وهي آخر رحلات العمرة لهذا العام.

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مدبولي يتابع إجراءات تشغيل مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولي الوزارات المعنية.

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انطلاق قوافل "تحيا مصر" لمؤازرة أهل غزة مع حلول شهر رمضان

أطلق صندوق تحيا مصر قوافل شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بكافة الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المعظم.

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الطب البيطري يكشف مصير "أسد التجمع" ومدى خطورته

كشف الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري بمحافظة القاهرة، عن مصير الأسد الصغير الذي جرى ضبطه بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، أمس الثلاثاء، ومدى خطورته على المواطنين.

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بعد واقعة أحمد رفعت.. تحرك من "الإسعاف" بشأن إصابات الملاعب (صور)

قالت هيئة الإسعاف المصرية، إن مركز التدريب المعتمد بالهيئة عقد سلسلة من البرامج التدريبية المتقدمة الخاصة بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية والإسعافية في مجال إصابات الملاعب.

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الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بذكرى "يوم الاستقلال"

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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الحكومة توافق على تشكيل لجنة لتيسير استخراج تراخيص الاستثمار بمناطق القاهرة التاريخية

قال إيهاب حنفي منسق صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق حصل على قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل برئاسة الصندوق وعضوية جهات عديدة ذات الصلة؛ لإتخاذ إجراءات تيسير استخراج التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمناطق القاهرة التاريخية التي يقوم الصندوق بتنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية بها.

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محافظ الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لـ 3 محطات رفع صرف صحي – تفاصيل

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء التشغيل التجريبي لـ 3 محطات رفع ومعالجة رئيسية للصرف الصحي في قرى أم خنان بمدينة الحوامدية، وأبو رجوان، والشوبك الغربي في مركز ومدينة البدرشين.

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"الصحة": فحص 1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لمليون و539 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، والتي انطلقت 26 من شهر فبراير 2023، تحت شعار "100 مليون صحة".

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تضم مشروعات التخرج.. أمين "الأعلى للجامعات" يكشف تفاصيل إنشاء منصة إلكترونية موحدة

شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات في جلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور الدكتور منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر سالم، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون التحول الرقمي بأمانة المجلس؛ حول مقترح النائبة راجيه الفقي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا؛ بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

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الحج 2024.. "السياحة": الانتهاء من دفع قيمة خدمات الطوافة والأراضي

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي للعام الحالي 1445 هـ، قامت بتسديد جميع الخدمات المتعلقة بالطوافة واستئجار الأراضي التي ستقام عليها مخيمات حجاج السياحة في المشاعر المقدسة "منى وعرفات".

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