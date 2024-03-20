الحج 2024.. "السياحة": الانتهاء من دفع قيمة خدمات الطوافة والأراضي

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي للعام الحالي 1445 هـ، قامت بتسديد جميع الخدمات المتعلقة بالطوافة واستئجار الأراضي التي ستقام عليها مخيمات حجاج السياحة في المشاعر المقدسة "منى وعرفات".

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن شركات السياحة كانت تواجه في الفترة السابقة تحديات من حيث تقلبات سعر الريال السعودي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بجدول زمني محدد لدفع مقابل خدمات الطوافة واستئجار الأراضي.

وأوضح "السيسي" أنه حتى الآن، لا تزال الشركات تقوم بمعاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم فيها الحجاج، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه العملية خلال الفترة القادمة.

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