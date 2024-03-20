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"غرفة السياحة": انخفاض أسعار رحلات عمرة "شوال"

05:40 م الأربعاء 20 مارس 2024

الحرم المكي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار رحلات عمرة آخر شوال الاقتصادية تتراوح من 28 ألف جنيه لـ32 ألف جنيه، وهي آخر رحلات العمرة لهذا العام.

وأضاف "وحيد"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أسعار رحلات عمرة آخر شوال الخمس نجوم تتراوح من 50 ألف جنيه لـ65 ألف جنيه، وفقًا لتفاصيل البرنامج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالًا جيدًا من المواطنين على السفر لأداء عمرة شهر شوال.

وأشار إلى أن رحلات عمرة أخر العام "آخر شهر شوال"، شهدت انخفاضًا في أسعارها مقارنة بأسعار رحلات العمرة خلال شهر رمضان.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لحجز العمرة، كما يلي:

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء الرحلة.

2 صورة شخصية خلفية بيضاء، وللسيدات يجب أن تكون بالحجاب.

شهادة صحية من مكتب صحة حكومي مع صورة مختومة وايصال السداد للكبار.

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أسعار العمرة رحلات العمرة عمرة شوال غرفة السياحة

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