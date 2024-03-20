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BBC

قرار من "السياحة" بشأن تقنين أوضاع مراكز السفاري الجبلي بجنوب سيناء والبحر الأحمر

03:38 م الأربعاء 20 مارس 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تقنين أوضاع عدد جديد من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي ينطبق عليها المعايير السياحية سواء من خلال ترخيصها سياحيًا أو منحها تصاريح مؤقتة؛ للتشغيل تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك، في إطار مواصلة الوزارة إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كل الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

من جانبه، أشار محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن إجمالي أعداد المراكز التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن 18 مركزًا، تتضمن 16 مركزًا في محافظة جنوب سيناء ومركزين في محافظة البحر الأحمر.

وأكد "عامر"، أن ذلك جاء وفقًا للقرار الوزاري الخاص بتنظيم نشاط هذه المراكز وفي ضوء أعمال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وما تقدمه من تسهيلات في هذا الشأن، بما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لرواد هذه المراكز من السائحين والزائرين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أنه تم منح الترخيص السياحي لعدد 7 مراكز من هذه المراكز، وتم منح تصاريح مؤقتة للتشغيل لـ 11 مركزا آخر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار التراخيص السياحية لهم، موضحاً أنه جاري العمل على الانتهاء من تقنين أوضاع مجموعة أخرى من المراكز خلال الفترة المقبلة.

وزارة السياحة والآثار البحر الأحمر جنوب سيناء السفاري

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