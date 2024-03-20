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BBC

لدعم غزة.. فتح مزاد على قميص الأهلي بتوقيع نجومه

03:21 م الأربعاء 20 مارس 2024

قميص الأهلي

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كتب- محمد سامي:
أعلنت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدء مزاد على قميص النادي الأهلي موقع من جميع اللاعبين، من أجل علاج أهالي غزة المصابين.

وكتبت هبة راشد عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وإكس: "تي شيرت النادي الأهلي ممضي من جميع اللاعبين ٢٥٠٠ دولار لصالح غزة المزاد مستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024".

ولم تكن هذه المبادرة الأولى من جانب مؤسسة مرسال الخيرية لدعم أهالي غزة، حيث تم عمل مزاد سابقا على تي شيرت بتوقيع نجوم الأهلي لدعم أهالي غزة ووصل ثمنه في نهاية المزاد إلى 350 ألف جنيه، كما تم عمل مزاد آخر على تي شيرت أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مقابل 4 آلاف دولار.

قميص الأهلي مؤسسة مرسال الخيرية التحالف الوطني للعمل الأهلي

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