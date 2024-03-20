علي جمعة: العمل في شركة مديرها شاذ جنسياً مثل تجارة الخمر والمخدرات

كتب- محمد سامي:

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول حكم العمل في شركة مديرها شاذ جنسيا بحجة أن هذه فرصة كبيرة لجني المال.

وقال "جمعة"، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأربعاء: "الحرام حرام.. والموضوع عامل زي واحد بيقولي عاوزين نتاجر في الخمر أو المخدرات علشان مكسبها حلو، بقوله لا هذا حرام".

وشدد الدكتور علي جمعة، على أن العالم كله كان يرفض الشذوذ الجنسي حتى عام 2005، لكن بعد ذلك انتشر قبول الشذوذ، سواء بالسكوت أو الإعلان بالقبول، مضيفًا: "راحوا عملوا عقوبة لمن يعارض الشذوذ الجنسي إنه ضد حقوق الانسان، لكن مصر رفضت هذا الفعل الخبيث، رغم كل الضغوط الأجنبية".

وتابع: "ردينا عليهم قولنا إن حقوق الإنسان متفق عليها، فلا تؤلف حقوق إنسان مخالفة لديني وثقافتي وتقولى وافق عليها، وهذا ظلم كبير، في ظل الرفض الشعبي لهذه الثقافة الخبيثة، ومن يدعمون هذا يريدون أن يغيروا شكل البشرية".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.