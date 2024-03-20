تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)

كتب- محمد فتحي:

أثارت واقعة ظهور أسد صغير يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

تعود الواقعة إلى تداول فيديو يُظهر أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، قبل أذان المغرب ومدفع الإفطار أمس الثلاثاء، مما أثار الرعب بين سكان المنطقة.

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ساعات قليلة لتصدر هاشتاج "أسد التجمع"، قائمة المحتوى الرائج على "فيسبوك"، إذ تخطى الحلقات الجديدة من مسلسلات رمضان التي عادة تتصدر قوائم التريند في ذلك الشهر. للمزيد اقرأ أيضا:

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تدخل الشرطة

وما هي إلا دقائق، حتى تمكنت قوات الأمن من السيطرة عليه والإسماك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة لبيان وجود تصريح بتربيته من عدمه.

كما حددت الأجهزة الأمنية، صاحب الأسد المتجول في التجمع ويدعى "ك. أ"، 62 عاما مقيم بمدينة نصر، ومن المقرر ضبطه ليتم التحقيق معه حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قامت بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة وسؤال شهود العيان لمعرفة خط سيره والتوصل إلى المكان الذي خرج منه وضبط صاحبه، بعدما تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا، أسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

موقف الطب البيطري

بدوره، كشف الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري، لـ"مصراوي" تفاصيل الواقعة، موضحا أن ما حدث أن شبلًا صغيرًا يبدو أن أحد الأهالي أراد اقتناءه وتسرب من حديقة الفيلا، مضيفًا: "ليس لدينا أدوات في الطب البيطري، لاصطياد الكلاب أو الأسود، وتم إبلاغ النجدة التي حضرت على الفور من أجل تقييده كما تم عمل محضر شرطي بالواقعة".

وأكد أن الشبل المضبوط غير مؤذي، إذ أن ما أثار ذعر الناس هو وجوده في الشارع دون قيود... لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

ويحظر القانون المصري اقتناء الحيوانات الخطيرة إلا بموافقة السلطات، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مايو الماضي.

كما نصت المادة الثانية من القانون أن يلتزم حائزو الحيوانات الخطيرة بترتيب أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وعليهم الحصول على الترخيص اللازم لاقتناء الحيوان أو بالتسليم للسلطات.

ووضع القانون مجموعة اشتراطات لترخيص الحيوانات، منها ألا يقل سن مصطحب الحيوانات عن 16 عامًا وتكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، كما حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

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