إعلان

BBC

برلماني يطالب بإقرار تشريع مصري لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي

11:51 ص الأربعاء 20 مارس 2024

مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي بإعداد تشريع لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم عمليات التطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق الأمن المعلوماتي، والقضاء على المشكلات التي تواجهها العديد من الدول بسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أصبح لزاما علينا في مصر أن نكون أمام تشريع متكامل بشأن الذكاء الاصطناعي، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من تطورات غير مسبوقة في التحول الرقمي، وما تبعه من تحديات تستوجب التحرك الفعلي.

وأوضح توفيق، أنه مع التطبيق العملي للتطور الهائل في القطاع التكنولوجي، ظهرت العديد من التحديات التي تتطلب وضع ضوابط للتعامل معها، من أجل تجنب الآثار السلبية الكثيرة التي يعاني منها المستخدمون في العديد من دول العالم.

ولفت النائب، إلى أن خطوة البرلمان الأوروبي في هذا الشأن بداية حقيقية أمام وجود تشريعات متعددة لدى جميع الدول من أجل تجاوز أي سلبيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وشدد توفيق، على ضرورة أن تتحرك مصر في هذا الملف سريعا، من أجل إقرار قانون ينظم عمليات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي، جاءت الموافقة بأغلبية 523 عضواً صوتوا لصالح تشريع الذكاء الاصطناعي، مقابل 46 عضواً رفضوا القانون، و49 عضواً امتنعوا عن التصويت.

مجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق تنظيم الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الزراعة يؤكد ضرورة التصدي بكل حزم لأي حالة بناء أو تعد على الأراضي الزراعية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها لأول مرة منذ التعويم
* تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)
* بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
أثار الرعب.. أسد يتجول فى التجمع الأول قبل مدفع الإفطار (صور وفيديو)
* "فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)