هل أثرت موجة الأمطار على شبكات الكهرباء؟.. مصدر يكشف

كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن موجة الطقس الباردة التي شهدتها البلاد ونتج عنها هطول الأمطار بغزارة على مختلف المناطق في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات لم ينتج عنها أي انقطاعات في التيار، أو خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لمصراوي، أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تتابع أعمال استقرار وانتظام التيار الكهربائي على مختلف المناطق تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

ونوه إلى أن هناك تعليمات لكافة رؤساء شركات التوزيع بتواجد أطقم فنية للتدخل حال حدوث أي طارئ أو عطل مع التأكيد على توفير جميع المهمات اللازمة الشبكة الكهربائية من كابلات وأسلاك وعوازل وغيرها.

وشدد على أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات تحسبا للتغيرات المفاجئة والتقلبات الجوية التي ينتج عنها حدوث أعطال طارئة بمصادر التغذية المختلفة.

وأضاف: "لدينا شبكة قوية قادرة على مواجهة أي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، لكن يتم فصل التيار حال تراكم المياه داخل المحطات إضافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في مختلف المناطق".