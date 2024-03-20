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BBC

فيديو - أسد يتجول في شوارع القاهرة.. أول توضيح رسمي بتفاصيل الواقعة

12:44 ص الأربعاء 20 مارس 2024
  • عرض 8 صورة
    أسد في التجمع
  • عرض 8 صورة
    أسد يثير الرعب في التجمع
  • عرض 8 صورة
    أسد صغير في التجمع
  • عرض 8 صورة
    العثور على أسد في فيلا بالتجمع
  • عرض 8 صورة
    شبل صغير
  • عرض 8 صورة
    أسد في التجمع
  • عرض 8 صورة
    أسد
  • عرض 8 صورة
    أسد
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كتب- محمد عمارة:

كشف الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري، تفاصيل ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مما أثار الرعب بين سكان المنطقة.
وقال زينهم لمصراوي، صباح الأربعاء: ما حدث أن شبل صغير، يبدو أن أحد الأهالي أراد اقتناءه وتسرب من حديقة الفيلا.
وأضاف: ليس لدينا أدوات في الطب البيطري، لاصطياد الكلاب أو الأسود، وتم إبلاغ النجدة التي حضرت على الفور، من أجل تقييده، كما تم عمل محضر شرطي بالواقعة.
وأوضح: الشبل المضبوط، غير مؤذي، وما أثار ذعر الناس هو وجوده في الشارع دون قيود.

وفي واقعة غريبة من نوعها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، مما أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وقال مصدر أمني: بعد ساعة واحدة من العثور عليه يتجول بشوارع التجمع الأول، قبل وقت الإفطار، تم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة لبيان وجود تصريح بتربيته من عدمه.

وتصدر هاشتاج "أسد التجمع" قائمة المحتوى الرائج على فيسبوك، بعد تداول الفيديو بساعات قليلة، متخطيا الحلقات الجديدة من مسلسلات رمضان، التي عادة تتصدر قوائم التريند بسبب بعد المشاهد

أسد التجمع الأول ضبط شبل الحيوانات المفترسة أسد التجمع

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