8 شروط للتقديم بمسابقة "التأليف والترجمة في الثقافة العلمية"



كتب عمر صبري:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمسابقة "التأليف والترجمة في الثقافة العلمية" حتى موعد أقصاه 30 أبريل 2024.

ويمكن التقدم من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية عبر الرابط: https://2u.pw/mXuIqCZ.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المسابقة:

1- تغطي في نسختها الحالية مسارين رئيسيين مسار التأليف في المجال الثقافي والثاني مسار الترجمة.

2- يشمل المساران جميع فروع الثقافة العلمية سواء تبسيط العلوم في فروعها المختلفة وعلومها الحديثة أو الثقافة العلمية أو الترجمة.

3- أن يتناول المقترح أحد الموضوعات العلمية الحديثة التي تهم المجتمع.

4- أن يوثق المقترح معلومات ثقافية تهم فئات طلابية أو بحثية بالمجتمع.

5- الالتزام بذكر المصادر والمراجع العلمية المستخدمة وأن تكون هذه المراجع متنوعة ومتواجدة بشكل يُمكن الاطلاع عليها.

6- أن تكون لغة المقترح رشيقة سهلة واضحة دقيقة الصياغة.

7- ألا يكون لدور نشر أخرى حقوق في المقترح.

8- لا يجوز نشره لأي جهة أخرى بغير موافقة الأكاديمية.

كما تعد أحد الأهداف الرئيسية للمسابقة فتح المجال أمام الموهوبين في مجال الكتابة العلمية لإبراز مواهبهم عبر تقديم أعمال مميزة علمية وإبداعية وثقافية، وتسعى الأكاديمية لعمل قاعدة بيانات حديثة للمؤلفين العلميين والنصوص العلمية، والتي من شأنها أن تُعيد لدور الثقافة العلمية الوهج الذي تستحقه في الساحة الثقافية.