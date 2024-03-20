"فندق وليس دولة".. ضياء رشوان يعلق على رفض الحريديم الانضمام لجيش الاحتلال

كتبت -داليا الظنينى:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حرب أكتوبر ساهمت في تراجع إسرائيل عن فكرة التوسع في احتلالها لمصر.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه بعد حرب أكتوبر لم نجد حربًا نظامية مع إسرائيل، مؤكدًا أنها تعتمد على فكرة المجموعات المسلحة.

وأوضح أن الحروب غير المتماثلة نشهدها حاليًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وجود إسرائيل في خطر ولا تستطيع القدرة على مواجهة جيش نظامي مثلما فعلت مصر في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن المسئولين الدينيين في إسرائيل (الحريديم) رفضوا الالتحاق بجيش الاحتلال، بل هددوا بترك إسرائيل والسفر للخارج، مضيفًا أن هذا أمر غير وارد لدولة ذات قوة ويوحي بأن إسرائيل فندق وليست دولة.

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