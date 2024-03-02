لا يعنينا التنسيق مع إسرائيل.. أحمد موسى يعلق على إنزال الجيش المصري مساعدات لغزة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طائرات سلاح الجو المصري تقوم بعمليات إسقاط المساعدات على أهالي قطاع غزة، مبينًا أن التدريب المصري على أعلى مستوى والمساعدات تنزل بدقة.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: إن الدولة المصرية تسهم في تخفيف معاناة الأهالي في قطاع غزة وتحديدا في الشمال الذي يفتقد مقومات الحياة.

وأوضح أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة ضعيف جدا لا يصل إلى 200 شاحنة، على أقصى تقدير والاحتلال يعطلها بحيث يصل منها نحو 70 شاحنة فقط، موضحا أن أهالي غزة يحتاجون 500 شاحنة يوميا.

وأشار إلى إن مصر تتحرك بمنتهى القوة ولا يعنيها التنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يهم مصر موافقة تل أبيب من عدمه التي لا يرضيها دخول المساعدات لأنها تريد تجويع أهالي القطاع.

وأوضح أن إسرائيل قطعت أوصال قطاع غزة، وفصلت الشمال عن الجنوب، ولكن مصر ومعها عدد من الدول بحثوا عن سبيل آخر لإرسال المساعدات وهو إنزالها من خلال الجو حتى أمريكا تبعتهم اليوم، قائلا: إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لأهالي شمال غزة ولكن أبطالنا وجيشنا قاموا بإنزال المساعدات جوا.

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