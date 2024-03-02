٣ سيناريوهات.. محامي طالبة العريش يكشف مفاجأة جديدة بشأن نيرة الزغبي

كتبت -داليا الظنيني:

كشف محمد سلام، محامي أسرة طالبة طب العريش نيرة الزغبي، كواليس جديدة في القضية، مبينا أن "والدها يعمل في مكتب محاماة، ووصل له خبر بأن ابنته مريضة وموجودة في مستشفى العريش".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد بقناة "الحدث اليوم"، مساء السبت: إن ما يقال ويتردد أن البنت نيرة الزغبي تعرضت للتسمم ثم نقلت إلى المستشفى محل تحقيقات".

وأوضح أن هناك 3 سيناريوهات في حالة البنت، السيناريو الأول أن الجامعة تباطأت وأهملت في نقلها للمستشفى حتى توفيت، والسيناريو الثاني أن هناك بنتا أو ولدا وضع لها سمًّا في الأكل، لأنها كانت صائمة في هذا اليوم بدليل أن هناك قطة ماتت بالسم، والثالث أنه تم دفعها للموت".

وأكد أن نيرة صلاح الزغبي طالبة الطب البيطري تعرفت على زميلة بالجامعة وحكت لها عن علاقتها بزميل لها، فما كان من ابنتنا المتوفاة إلا أن قالت لها هذا عيب ولا يصح، فالبنت المتهمة نقلت ما حدث لزميلها التي هي على علاقة به، فأرشدها بأن تقوم بتصوير نيرة وهي عارية في الحمام، وبالفعل قامت بتصويرها وهي عارية، ووصلت تلك الصور لزميلها وتم ابتزازها بتلك الصور، وابنتنا أيضا لم تخف ولم تعد للوراء وهددت بأنها ستفضح قصتهما.





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