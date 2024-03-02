وزيرة الثقافة: حلمي بكر فنان ذو طبيعة خاصة له آراء قوية

كتبت -داليا الظنينى:

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واجب العزاء في وفاة الفنان والموسيقار الراحل حلمي بكر، ولأسرته ومحبيه والوسط الفني وتلاميذه وكل عشاق فنه، مؤكدة أنه كان فنان ذو طبيعة خاصة وله إنتاجه الغزير من الأغاني والموسيقى التصويرية للكثير من المسلسلات والفوازير.

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: إن الراحل حلمي بكر قدم للساحة الفنية نجوم عظماء وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني التي مازالت موجودة وحية حتى الآن، موضحة أن المتابعين للفنان الموسيقار حلمي بكر، يعرفون أنه كان حارس للموسيقى وكان له أراء قوية جدًا في لجنة الموسيقى بالإذاعة.

وشددت وزيرة الثقافة على أنه لم يكن يتنازل عن رأيه وكان رأيه شديد ومتمسك بالأصالة الموسيقية الأكاديمية، موجهة العزاء للفنانين والموسيقيين في مصر والوطن العربي، قائلة: "فقدنا عمود من أعمدة الموسيقى الشرقية في مصر".

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