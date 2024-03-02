أدعى علاجه الأمراض بالغذاء.. خيري رمضان يكشف تفاصيل فصل طبيب تخدير



كتب- محمد شاكر:

كشف الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديم برنامجه "مع خيري"، مساء اليوم السبت، تفاصيل فصل الدكتور ضياء العوضي من جامعة عين شمس.

وكان "العوضي"، قد أثار الجدل؛ بشأن إمكانية شفاء المرضى دون علاج؛ بالاعتماد على تطبيق نظام غذائي يضعه في عيادته الخاصة أطلق عليه نظام الطيبات.

وقال خيري رمضان: جامعة عين شمس كما ورد لنا فصلت الدكتور ضياء العوضي وأنهت خدمته كمدرس بالجامعة، مؤكدا أن الطبيب تخصصه تخدير عناية مركزة، وقرر علاج جميع الأمراض في عيادته الخاصة.

ولفت "رمضان" إلى المذكرة التي تقدمت بها كلية طب عين شمس بتفويض من مجلس الإدارة للجامعة؛ بإنهاء خدمة الدكتور ضياء العوضي المدرس بقسم التخدير والرعاية المركزة، ونصت المذكرة على موافقة العميد بتفويض من مجلس إدارة الكلية، على إنهاء خدمة الدكتور ضياء العوضي.

وأضاف خيري: ضياء العوضي يعالج المئات في عيادته رغم فصله من الجامعة، كما رفض الظهور في البرنامج مع وجود طبيب يناظره.