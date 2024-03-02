مُحب لمصر.. أحمد موسى عن خلف الحبتور: عينه على الساحل الشمالي -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل لقائه مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في القاهرة، مشيدًا بهذا اللقاء المثمر مؤكدًا أنه رجل أعمال شهير وعنده فكر مختلف في الاستثمار داخل مصر وأشكره على هذا الحوار الشيق.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإماراتي خلف الحبتور يمتلك الكثير من الأعمال الاستثمارية في مختلف دول العالم، ويرغب في زيادة الاستثمارات في الوطن العربي، قائلاً: "من الشخصيات المحبة لمصر جدًا، وعنده رغبة كبيرة في الاستثمار بمصر".

وتابع "موسى": خلف الحبتور أبدى طموحاته في بناء مشروعات استثمارية بمنطقة صلاح سالم، وعينه دلوقتي على الساحل الشمالي، وعايز يعمل استثمار ضخم في مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الملياردير خلف الحبتور يمتلك أغلى الفنادق في النمسا ودول أوروبا وأمريكا ودبي، حيث يعمل في العديد من الأنشطة بينها مجال السيارات والتأمين والتعليم، لافتًا: "نفسه يعمل مشروع تعليمي في مصر، لتطوير المنظومة التعليمية".

واختتم : "تم الحديث خلال حواري معه عن قناة السويس وأكد أنها ليست أزمة خاصة بالقناة فقط، بل أزمة عالمية أثرت على العديد من دول العالم".