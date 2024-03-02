انخفاض 800 جنيه.. تعرف على أسعار الأعلاف الجديدة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت شركة أكما لإنتاج الأعلاف والمركزات، عبر موقعها الإلكتروني، تخفيض أسعار الأعلاف، ابتداءً من اليوم السبت 2 مارس 2024.

حيث سجل الطن الواحد من علف دواجن تسمين سوبر بادي 23% نحو 26500 جنيها، بدلا من 27300 جنيه، بقيمة تراجع بلغت 800 جنيها.

وجاءت قائمة أسعار أعلاف أكما الجديدة على النحو التالي:

أعلاف دواجن تسمين

سجل سعر دواجن تسمين سوبر نامي 21% نحو 26450 جنيها، بدلا من 27250 جنيها.

وسجل سعر طن علف دواجن تسمين سوبر ناهي نحو 26375 جنيها، بدلا من 27175 جنيها.

وبلغ سعر الطن الواحد من علف تسمين بادي نامي 21% نحو 25600 جنيها، بدلا من 26400 جنيها.

وسجل سعر علف دواجن تسمين بادي نامي منزلي 21% 10 كيلوجرامات نحو 25100 جنيها، بدلا من 25900 جنيها.



سجل سعر طن علف دواجن بياض إنتاجي 18% نحو 22035 جنيها بدلا من 22835 جنيها.

وسجل سعر طن علف دواجن بياض إنتاجي 17% نحو 21985 جنيها بدلا من 22785 جنيها.

في حين بلغ سعر طن علف دواجن بياض إنتاج 16% نحو 21860 جنيها بدلا من 22660 جنيها.

أسعار أعلاف الماشية

سجل سعر طن علف ماشية تسمين 16% نحو 16600 جنيها بدلا من 17200 جنيها.

وسجل سعر طن علف ماشية حلاب 19% نحو 20875 جنيها بدلا من 17500 جنيها.

أعلاف الأسماك

سجل سعر طن علف أسماك طافي أو غاطس 30% نحو 32550 جنيها بدلا من 33350 جنيها.

وبلغ سعر طن علف أسماك طافي أو غاطس 25% نحو 29700 جنيها بدلا من 30500 جنيها.

أعلاف الأغنام

وجاء سعر الطن الواحد من علف أغنام تسمين 11% نحو 15950 جنيها بدلا من 16550جنيها.