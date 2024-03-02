خبير اقتصادي: الحكومة مسئولة عن حسن التصرف في أموال صفقة رأس الحكمة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة مسئولة عن حسن التصرف في أموال رأس الحكمة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر في مرحلة تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة لا تحمل الدولة أعباء جديدة ولا يتم دفع أموال من الخزانة العامة.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك مشروعات يجرى الاتفاق حولها حاليا من خلال عمل اشتراكات استثمارية في مدينة رأس جميلة على البحر الأحمر.

وأردف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مساحة أرض رأس جميلة 860 ألف متر وبالتالي أقل من رأس الحكمة والاستثمار أقل ولكن ما يميزها أن موقعها متميز.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك أموال تدخل مصر بشكل سنوي من الصفقات التنموية الكبرى الجديدة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالصناعة.