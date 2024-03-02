ربنا استرد وديعته.. أحمد موسى يبكي على الهواء وينعي الزميل وائل محمد مدير تحرير البرنامج

كتب- داليا الظنيني:

نعى الإعلامي أحمد موسى، الزميل وائل محمد، مدير تحرير برنامج على مسئوليتي، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد رحلة قصيرة مع المرض.

وغلبت الدموع الإعلامي خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، وبدا عليه التأثر والحزن، قائلا: "لسه كنت بنادي عليه النهاردة، افتقدناه ورحل إلى جوار ربه".

ولفت إلى أن الراحل وائل محمد، كان عمود رئيسي في برنامج على مسئوليتي، موضحًا أنه تعرف عليه في 2013 عندما كان يقدم برنامج في قناة التحرير العام وانضم الراحل لفريق العمل.

واستطرد أن وائل محمد كان متميزًا للغاية وخلوقا للغاية ومحترما للغاية، لافتًا إلى أنه كان مسئول عن الفيديوهات والتقارير الخارجية وينهي عمل اليوم ليبدأ الاستعداد لليوم التالي.

وأردف: كنا من المقرر أن نحتفل بمرور 10 أعوام على انطلاق البرنامج خلال شهرين من الآن، قائلا: كنا عاملين احتفالية بسيطة وكان هيشرفنا ويكون معانا فيها وائل.

وواصل: "الفقيد الذي رحل اليوم عاني من مرض ومر بظروف صحية الفترة الأخيرة وتواصل معه يوم الاثنين وطمأنه على حالته ووعده بأنه بدأ يتعافى".

وقال "موسى"، إن الراحل وائل محمد جاء ليزور القناة منذ أيام وكان وجهه بشوشا ضاحكا مبتسما وكأنه جاء ليودعنا وبالفعل كان اللقاء الأخير.

واختتم موسى: خالص العزاء لأشقاء وائل محمد وأولاده وكل أسرته، فقد تعب من وقت وفاة أمه حيث كان يحبها جدا وكان يريد إنهاء مسيرته العملية حينها، وتم دفنه إلى جوارها وربنا يرحمه، قائلا: وداعا الحبيب والرجل الطيب وائل محمد .