ابتزاز إلكتروني ورسائل تهديد.. نيرة صلاح طالبة العريش حديث "السوشيال ميديا"

كتب- عمرو صالح:

شهد محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية البحث عن عدة موضوعات شهدتها الساحة خلال الأيام الماضية؛ وكان أبرزها واقعة وفاة نيرة صلاح، الطالبة بكلية الطب البيطري جامعة العريش؛ والتي ذكر أنها تعرضت إلى واقعة ابتزاز إلكتروني؛ مما أدى إلى وفاتها.

ويستعرض "مصراوي" خلال التقرير التالي تفاصيل تصُدر واقعة وفاة نيرة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

واقعة وفاة نيرة صلاح

أثارت واقعة وفاة نيرة صلاح، طالبة الطب البيطري بجامعة العريش، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ترددت عدة أنباء عن تعرضها إلى واقعة ابتزاز إلكتروني من قِبل زميل وزميلة لها داخل الكلية.

ونشر "مصراوي" عدة موضوعات متعلقة بالواقعة؛ منها:

محامي طالبة "العريش": التحقيقات مستمرة حتى الوصول إلى أدلة في الواقعة

قال أحمد سلامة، محامي نيرة صلاح، عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إن تحقيقات النيابة العامة مستمرة حتى الوصول إلى أدلة في الواقعة. اضغط للتفاصيل

القطة المسمومة ورسائل تهديد.. قضية طالبة العريش نيرة صلاح (تسلسل زمني)

كان قرار النائب العام بإعادة التحقيقات في ملابسات وفاة نيرة؛ والتي ارتبطت بادعاءات تعرضها إلى ابتزاز وضغوط أجبرتها على إنهاء حياتها، بينما تتشكك أسرتها في وجود شبهة جنائية وراء وفاتها بعد اكتشافهم رسائل تهديد وابتزاز. اضغط للتفاصيل

استخراج الجثمان بعد الدفن.. النيابة تعلن إعادة التحقيقات في وفاة طالبة العريش

أعلنت النيابة العامة إعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة نيرة صلاح الزغبي، بنيابتَي استئناف المنصورة والإسماعيلية، بعد ما تم تداوله إعلاميًّا حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي. اضغط للتفاصيل

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