هدنة قريبًا.. سمير فرج: استقبال عناصر من إسرائيل وغزة بالقاهرة غدًا

كتبت -داليا الظنينى:

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، أهمية القرار المصري بإيصال المساعدات شمال غـزة جواً، مشيرًا إلى أن مساعدات رفح امتدادها لخان يونس فقط، ولكن هذه المساعدات لا تصل لشمال غزة، بما دفع القاهرة لعمليات الإنزال بالباراشوت.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بـ 3 طائرات سي 130 لإسقاط مساعدات إنسانية لسكان غزة في الشمال، حيث يعانون منذ 3 أشهر، من عدم وصول أي مساعدات، وبالتالي كانت لمسة عظيمة من مصر لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة وجباليا.

واستنكر فرج، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق فلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات في شارع الرشيد جنوب غزة.

وتابع: "مصر ستسضيف غدًا جولة مهمة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وسيتم استقبال عناصر من إسرائيل وغزة، وقطر وأمريكا.. والجميع يريد إنهاء ووقف إطلاق النار قبل رمضان.. وأتوقع توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار خلال أسبوع".

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