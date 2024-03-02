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BBC

أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

07:59 م السبت 02 مارس 2024
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على أنحاء البلاد كافة.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا الأحد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد