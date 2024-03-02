بفضل جهود الدولة.. وزير الزراعة: السلع متوفرة والأسعار تتجه للانخفاض

كتب- عمرو صالح:

أفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، معرض خير مزارعنا لاهالينا للمنتجات والسلع الغذائية، بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي.

وقال وزير الزراعة، إن المعرض يوفر نحو 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضًا من الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 274 منفذ ثابت، بالمحافظات، وتم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

ووجه وزير الزراعة، باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة، موضحًا أنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الأسواق فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض مؤكدًا على توافر جميع السلع مناشدًا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية حريصة على إقامة المعارض والمنافذ السلعية بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لتكون عملية وصول السلعه من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأضاف "راشد"، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه العديد من العارضين ويحتوي على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية.