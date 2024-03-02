بعد واقعة الطالبة نيرة.. 6 قرارات من جامعة العريش لطلاب وبنات المدينة الجامعية

كتب- عمر صبري:

رغم مرور أكثر من 5 أيام على وفاة الطالبة نيرة الزغبي بكلية الطب البيطري جامعة العريش، إلا أن القضية لازالت حديث منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد قرار النيابة العامة إعادة فتح التحقيق وتشريح الجثة من جديد، نظرًا لما يحيط بالحادثة من أقاويل متداولة تفيد بأن الطالبة ضحية ابتزاز عدد من زملائها.

وحتى الوقت الحالي، لم تصدر جامعة العريش توضيحا حول الأزمة، إلا أن رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب أجرى جولة تفقدية للمدن الجامعية وقرر الأتي لطلاب وبنات المدن الجامعية.

١- الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

٢- التأكد من مدى توافر عناصر الراحة والرعاية والاهتمام بالطلاب.

٣- الاهتمام بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية.

٤- تهيئة جو أسري للطلاب لتسود المودة والالفة بين الطلاب.

٥- توجيه مشرفي المدن الجامعية بالاهتمام بمطالب الطلاب ومتابعتهم.

٦- الاتفاق مع مديرية الاوقاف بشمال سيناء لعمل ندوات دينية وتثقيفية وتوعوية للطلاب طوال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت النيابة العامة، صباح اليوم، إعادة فتح التحقيقات في واقعة فتاة نيرة صلاح الزغبي طالبة جامعة العريش.

وأرجعت النيابة إعادة التحقيقات إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقوال والدي المجني عليها وشقيقتها في إعادة التحقيقات بتشككهم في وجود شبهة جنائية في الواقعة.

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