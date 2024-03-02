رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي الذي ينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب، شريف العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ المهام والمسئوليات التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار بنطاق المسئولية .

بدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات المشاركة باستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

وناقش الفريق أسامة عسكر، القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقًا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع، مشيدًا بالجهد المبذول والمستوى الراقي الذي ظهرت عليه العناصر المشاركة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثالث الميداني، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي داخل الوحدات والتشكيلات والحفاظ على ما تمتلكه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها لتطوير أدائها وفقًا لأحدث النظم بما يمكنها من مجابهة التحديات المختلفة أثناء تنفيذ المهام.