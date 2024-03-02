كتب- محمد سامي:

قررت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، خفض أسعار جميع أنواع الأجبان بقيم تتراوح ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكرتونة الواحدة حسب الأحجام المختلفة، على أن يكون التخفيض بحوالي 3 جنيه على عبوة وزن الكيلو.

وقال محمد حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات لمصراوي، إن التخفيض سيكون بحوالي 3 جنيهات لعبوة وزن الكيلو، وجنيه لعبوة وزن ربع الكيلو، فيما انخفضت عبوة نصف الكليو بحوالي 2 جنيه.

ويكون ذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم، إن القرار يأتي انطلاقًا من دورها كواحدة من كبرى الشركات الوطنية في مصر ولاستمرار بث روح الأمل في تحسن الظروف الاقتصادية ورفع العبء عن كاهل المستهلك، وخاصة في شهر رمضان الكريم.

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